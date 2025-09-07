Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente chino Xi Jinping (d) conversa con su homólogo ruso Vladímir Putin Efe

Adversarios, rivales y enemigos

En el último encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente chino Xi Jingpin desplegó una agenda para demostrar sus capacidades para desafiar a Occidente en el ámbito económico y político

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:12

Estamos acostumbrados a la celebración de cumbres con la asistencia de numerosos líderes de países occidentales, e incluso algunas organizaciones como el G-20 donde ... también participan países como Japón. Hablamos de las economías más desarrolladas del mundo. Cumbre de la Unión Europea, de la OTAN, Iberoamericanas... Pero no es tan frecuente que prestemos atención a las reuniones de dirigentes de países de otras latitudes como por ejemplo la Liga Árabe o la Unión africana, y, en el caso que nos ocupa, los líderes de gobierno de países con intereses e influencia de China. Se trata de la Organización de Cooperación de Shanghái donde el presidente chino Xi Jingpin desplegó todo un abanico de atenciones y una agenda donde se pretendía demostrar la capacidad de estos países para desafiar a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, en el ámbito económico y político.

