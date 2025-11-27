Vox y el jamón

Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos

En la Comunidad Valenciana, el candidato del PP para sustituir a Mazón es del gusto de Vox. En Extremadura, la batalla de María Guardiola no ... es ganar al PSOE, sino tener mayoría absoluta para no depender de Vox. Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres, su electorado más reticente, empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos. Sin proponer ni casi intervenir, el partido de la ultraderecha española marca los temas de conversación, el relato o discurso que dicen los modernos, y se va apropiando de los símbolos: la bandera, los toros, que podrán gustar o no, pero ¿por qué renegar del 'Juan Belmonte' de Chaves Nogales ni de los poemas de Lorca, Alberti, Miguel Hernández y Gerardo Diego inspirados en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías?, la caza, comer carne, montar a caballo, Isabel la Católica, el jamón…

Sí, el jamón. En sus fiestas populares, Vox vende rifas para sortear un jamón. Parecerá una tontería, pero, si se fijan, en las tiendas de souvenirs castizos, los llaveros con un jamón colgando comparten estantería con los guardias civiles, las sevillanas, las castañuelas, los toros negros de lidia, las peinetas, las navajas, las botas de vino y los abanicos de toreros. Son divisas de la raza, blasones nacionales, ¡yo soy tan español como el jamón! Si hablamos de gastronomía, la paella y el jamón son nuestras insignias y gustan a casi todos, pero tienen unas connotaciones tan genuinamente patrióticas que los modernos y los progresistas de gyozas y carpaccios los miran con suspicacia y dejan el terreno libre para que se conviertan en otra munición de trinchera. O espabilan el PP y los demás o Vox se quedará con el jamón y para los demás, chopped.

