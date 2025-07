Mujeres plus

LGTBIQ+…No sé a qué género adscribir a mi mujer. Para ser precisos, más que dudar sobre su género o sexo, dudo sobre su rol. ... Porque ella desempeña los papeles propios de un hombre, de una mujer, de una madre, de un abuelo, de un esposo. Mi mujer es la parte plus de la ecuación y yo tengo un complejo tan acentuado de inútil que la veo actuar y, para definirla, solo se me ocurren vocablos modernos que significan calidad: premium, platinum, excellent, o sea, plus.

De niña le regalaron un cuento titulado «La ardillita hacendosa» que la marcó: si no tiene la casa a punto, no está a gusto. Luego me conoció y supo desde la primera cita que, además de ardilla, debía hacer de ardillo y acometer las labores propias de mi sexo: lavar el coche, arreglar los enchufes, bricolajes diversos, gestiones bancarias… Cuando hay que pedir una hipoteca, es ella quien recorre los bancos, valora condiciones, decide y solo en el último instante, cuando hay que firmar, me lleva de acompañante porque dice que en los bancos se quedan más tranquilos si hay un marido por medio. Yo acudo obediente y cuando el bancario empieza a explicar las condiciones mirando al hombre, como debe ser, yo me excuso y me despido sin tapujos: «Mire, yo no entiendo de esto, he venido para que vieran ustedes que hay un marido como garantía. Buenos días».

No he hecho nunca la declaración de Hacienda, siempre la hace ella, aunque sí sé firmarla, y en lo único que destaco es fregando la loza, preparando el desayuno y pelando patatas con una mano, además de hablar y escribir mucho. Parece ser que lo de plus no engloba a las personas multiusos. Lo entiendo, las mujeres así son inclasificables, y cada vez hay más.