Un pleno del Congreso de los Diputados. E. P.

El clamor y la nada

Pactar supone actuar y eso es más complicado que debatir, menos entretenido que quejarse y criticar

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:05

Un clamor menguante recorre España y se sustancia en moderadas columnas de opinión, discursos de hombres prudentes y mujeres sensatas, debates razonables y dictámenes ponderados. ... Hay que acordar más y polarizar menos, proclaman algunas voces juiciosas. Pero no hay manera porque ya sea en la cafetería, en la red social o en el discurso político, lo que prima es la controversia, no la solución ni el consenso. Parece que sin problema y sin disenso, no hay estímulo, no hay acicate, no hay vida. Pactar supone actuar y eso es más complicado que debatir, menos entretenido que quejarse y criticar.

