Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral. Efe

Campaña extremeña

A la última ·

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

Desde el viernes vivo en campaña electoral. Extremadura como laboratorio y la energía nuclear como bandera. María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del ... PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable. Su única posibilidad de crecimiento está en el flanco izquierdo, donde se ha instalado un curioso debate entre los votantes de centro que tradicionalmente miraban al PSOE: ¿facilitamos la mayoría absoluta del PP para evitar que entre Vox en el gobierno o pasamos, dejamos que la ultraderecha sea necesaria para gobernar y así hacemos un favor a Sánchez, que podrá agitar el miedo al lobo como estrategia fundamental?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Campaña extremeña

Campaña extremeña