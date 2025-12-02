Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Editorial

Inoportuno relevo en la UCO

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El relevo forzado hoy por el Gobierno en la cúpula de la UCO, encargada de la lucha contra la corrupción, se produce en un momento ... inoportuno, justo cuando la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Si lo que pretendía era facilitar el derecho de promoción a general de Rafael Yuste, máximo responsable del equipo, el Ejecutivo se arriesga a ofrecer la imagen contraria, sumido en un indisimulado nerviosismo por el devastador resultado de las investigaciones de esa unidad. La entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos de la máxima confianza del presidente antes de que estallara la trama de las 'mordidas', son el resultado de las pesquisas del Área de Delincuencia Económica, que también asume el caso de su mujer, Begoña Gómez, por el presunto uso de la influencia de La Moncloa en su desarrollo profesional. Precipitar el descabezamiento de la UCO, en un contexto crítico para la estabilidad de la legislatura, enciende las sospechas sobre un intento desesperado de Sánchez de instrumentalizar los resortes del poder para mitigar los escándalos.

