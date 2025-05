La información no se apagó

Regina Sotorrío Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

SUR se publicó el martes. Como cada día, pensarán. Pero no. Esa madrugada del 28 al 29 de abril el periódico estuvo a punto de ... no salir, ni siquiera en la pandemia estuvo tan cerca la posibilidad de no llegar a los lectores. Pero se hizo el milagro. Si algo sustenta nuestro trabajo es la conexión. Entre los compañeros, con el sistema, con las fuentes de información. Y eso desapareció por completo con el apagón. Si el periódico llegó el martes a la calle y la web se mantuvo todo el lunes actualizada fue por el enorme esfuerzo de muchos periodistas que se pasaron el día recorriendo la ciudad para hablar con la gente y después se desplazaron -algunos más de cien kilómetros- para encontrar un punto con red. Con la sede de SUR en Martiricos desconectada desde primera hora de la tarde, la redacción se improvisó en casas particulares, en medios de comunicación amigos como 101tv y en cualquier lugar de la carretera que tuviera acceso a Internet. El equipo de cierre terminó de enviar a impresión las páginas 'in extremis' tras sortear mil problemas, mientras que otros compañeros continuaron de guardia hasta bien entrada la madrugada actualizando la web y fotografiando una Málaga fundida a negro.

Nada de esto se ve cuando uno repasa las doce páginas de información local del apagón que se podían leer el martes a primera hora con testimonios directos de afectados, consecuencias en el transporte, en los hospitales, en los centros comerciales, en los barrios, en los ascensores... Y creo que estas cosas hay que decirlas, aunque estos días nos repitamos en el mensaje. Porque siempre hablamos de los demás, de las proezas de los otros, pero muy pocas contamos las nuestras. Y para valorar en su justa medida algo es crucial saber todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, sobre todo en momentos tan críticos como el del lunes en el que no publicar hubiera estado más que justificado. Días así ponen de manifiesto la importancia del periodismo y muy especialmente de la prensa local, la de proximidad, la que está sobre el terreno. Y días así a mí me hacen admirar todavía más al grupo humano que saca adelante cada día y todos los días esta cabecera. A los que reportajearon en la calle y a los que estaban detrás dando forma al papel y actualizando la página web para que el apagón fuera de todo lo que ustedes imaginen, menos informativo. Orgullo de equipo. Orgullo de SUR.

