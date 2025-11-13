Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La infanta Sofía, rey de España

Una vez más caen en el olvido tres reformas constitucionales inaplazables

JAIME AGUILERA. ESCRITOR Y JURISTA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

En las últimas semanas el actual Gobierno de España ha anunciado su intención de proponer la modificación de la Constitución vigente añadiendo de forma expresa ... el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Sería la cuarta reforma, después de la que nos obligó la Unión Europea para que los ciudadanos comunitarios pudieran votar en las municipales; la que blindó la estabilidad presupuestaria para tranquilidad, otra vez, de la Unión Europea; y la última que cambió el discriminatorio 'disminuido' por 'discapacidad'. Sin entrar en el fondo del cambio normativo propuesto sobre el aborto, y al margen de su nula viabilidad dada la gran confrontación política del momento actual, me llama la atención que una vez más caigan en el olvido tres reformas constitucionales que considero necesarias e inaplazables.

