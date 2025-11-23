Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Iñaki Martiarena
El foco

Construir el mañana democrático

A medio siglo del fin de la dictadura no basta con recordar, hay que transmitir el sentido de lo ocurrido. La insatisfacción con la democracia nos eleva cuando exige más, no menos

Imanol Zubero

Profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Cincuenta años después de la muerte de Franco, la sociedad española afronta una paradoja inquietante: parte de la juventud, nacida en democracia y con acceso ... ilimitado a información, empieza a mostrar simpatías hacia discursos reaccionarios e incluso nostalgias del franquismo. Diversos estudios confirman un menor compromiso con la democracia, un giro conservador y un creciente apoyo a la extrema derecha entre la llamada Generación Z (18-28 años) en España. Si bien la juventud en su conjunto sigue siendo mayoritariamente democrática y de centro-izquierda y el voto explícito a Vox es muy reducido, están apareciendo nichos de chicos jóvenes con actitudes cercanas a marcos de extrema derecha (rechazo a la inmigración, a los derechos del colectivo LGTBIAQ+ o al aborto).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Construir el mañana democrático

Construir el mañana democrático