Imagina un mundo en paz, una vida bella de corazones alegres. Imagina, como cantaba Lennon, que no tenemos ningún infierno bajo nosotros, por encima de ... nosotros solo el cielo.

El acierto del Ayuntamiento de Málaga a la hora de encender el alumbrado de Navidad justo en las vísperas del Adviento es un aldabonazo para quienes creemos en que los días que están por llegar pueden ser mejores; que la fiesta que se acerca aporta claves para hacer posible la utopía de un mundo en paz, alejado de burguesías e intereses ridículos.

El sueño de un mundo mejor es posible. Lo adelanta el potentísimo mensaje de las fiestas de Navidad y lo da a saborear el elenco del espectáculo 'Imagine' que, el viernes, abrió el encendido de las luces de Navidad, junto a Antonio Banderas. Además, la brillante idea del Ayuntamiento de Málaga de recurrir a escenas explícitamente navideñas, señalan buena dirección. El extraordinario trabajo de Iluminaciones Ximenez, que por cierto cumple 80 años desde que empezaron a iluminar las calles de Puente Genil, ayuda. Y mucho.

Todo un escenario que, no se nos escapa, empuja al consumo pero que ofrece también pistas para reflexionar sobre la posibilidad de vivir mejor, más austeramente y en paz. El Evangelio es eso. El nacimiento de Cristo va de ese palo.

Siempre respeté las más variopintas propuestas artísticas que pivotan en torno a la Navidad, pero el hecho de la referencia explícita al misterio de la Navidad en el alumbrado navideño es todo un acierto. Es algo que hablé hace mucho tiempo con algunos responsables políticos y empresariales: debemos ir a la raíz de la fiesta, al sentido último de la fiesta, solo así podremos aprovecharla como regalo para quienes habitamos la ciudad, para quienes deseamos volver a soñar e imaginar un mundo en paz.