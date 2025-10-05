La imaginación tampoco tiene límites

Con más de 40.000 espectadores desde su estreno, 'Imagine. El camino hacia los sueños' se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos culturales ... surgidos desde Málaga, y más concretamente en ese nuevo punto cultural que es Sohrlin, que ha recuperado, sin duda, una importante zona de la ciudad que en su momento fue epicentro industrial. El espectáculo, que mezcla circo contemporáneo, artes escénicas y tecnología inmersiva, estará en cartel hasta el 18 de enero de 2026.

La propuesta que se representa en el espacio creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín nació como un proyecto 'made in Málaga' y ha logrado posicionarse como referente de creatividad y producción local con vocación global. En escena participan más de 30 artistas internacionales en un show de 90 minutos sin descanso, pensado para todos los públicos, que salen entusiasmados por lo que ve sobre el escenario, un espectáculo digno de cualquier gran ciudad europea. «Una parte importante del público que asiste es de países extranjeros, y eso nos alegra muchísimo también. El público malagueño igualmente está respondiendo de maravilla; la verdad es que hacer una representación de estas característica y que esté tantos meses en cartel, al principio te da como un poco de vértigo, pero ahora estamos súper contentos por la gran acogida», señala Domingo Sánchez, conocido por todos como 'Domingo Merlín', quien durante muchos años, cuando nadie lo hacía, montó grandes espectáculos en países del Golfo Pérsico, no pocos de ellos encargados por jeques y casa reales.

Tras una etapa prolífica de éxitos por esos mundos de dios, Domingo volvió a su tierra, donde quería hacer un gran proyecto, 'pariendo' junto a Antonio Banderas, el espacio y 'universidad del espectáculo' que es Sohrlin, donde alumnos de varios países reciben enseñanzas de oficios relacionados con las artes escénicas, y que además cuenta con una gran sala con capacidad superior a las mil personas para representaciones. Imagine está asombrando a propios y extraños. Y es que la imaginación, como la ilusión que decíamos la pasada semana, no tiene límites. Dos extremos de la ciudad que hace apenas 20 años eran zonas deprimidas son hoy referentes culturales con luz, vida y ambiente...

No ha pasado desapercibido, ni mucho menos, el paso de Diana Navarro por Buenos Aires a finales este recién finalizado septiembre donde ha presentado su espectáculo 'De la Piquer a la Navarro' en el Teatro El Nacional. Este concierto, que rinde homenaje a la gran coplera Concha Piquer, culminó la gira internacional de Navarro y fue su primera vez en la capital argentina. La artista emocionó al público de Buenos Aires con un repertorio que fusiona la copla clásica con su estilo actual. Las crónicas los medios informativos bonaerenses no escatimaron elogios para la cantante de Huelin, como por ejemplo 'Café diario', que titula 'Diana Navarro pasó por Buenos Aires y cautivó con su voz', añadiendo en la crónica que «la artista malagueña ratificó sobre el escenario del teatro El Nacional su capacidad para conmover y conectar generaciones con el magnetismo de su voz y su estilo. Con el espectáculo 'De la Piquer a la Navarro', cerrando una exitosa gira que empezó en España y continuó en México DF, la Navarro desplegó su estilo propio, mezclando tradición y vanguardia con elegancia, emoción y profundidad, y resaltó la esencia de la copla y el flamenco con una estética renovadora».

El éxito ha sido tal que la malagueña fue distinguida oficialmente como Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un acto celebrado en el emblemático Club Español, en un acto que estuvo presidido por el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, junto al consejero cultural de la Embajada de España, Roberto Varela, y el director de Colectividades de la Ciudad, Juan Santos Gastón.

El reconocimiento, entregado en un espacio tan simbólico para la colectividad hispana, marcó el inicio de una visita profundamente emotiva para la artista, quien muy emocionada mostró su felicidad por el título y afirmó que «llevar mi música a esta tierra hermana y recibir tanto cariño es un sueño cumplido». Los medios argentinos señalan que Diana Navarro «es una de las grandes voces internacionales de la música española» y con su actuación en aquel país «ha reforzando los lazos culturales entre Argentina y España». Nos alegramos por la gran Diana.

Ya hemos hablado de la gran labor social que realiza la Asociación de Legionarios de Honor, José Ortega Munilla, cuya sede nacional está en Málaga, porque fue aquí donde tuvo lugar la fundación de la misma. Conformada por personas de la vida civil que han sido distinguidas con tal honor legionario (Ortega Munilla fue el primer Legionario de Honor, de ahí su nombre), la asociación tiene previsto gran cantidad de actos de todo tipo para este nuevo curso, que también incluye eventos culturales y académicos, todos ellos dirigidos a conseguir una mayor implicación y conocimiento de la sociedad con las fuerzas militares españolas, y fundamentalmente del cuerpo de La Legión. Gracias a la asociación se realizó el denominado 'Cartel del centenario de La Legión', por el pintor Ferrer Dalmau, patrocinado por la Fundación Unicaja, quien lo ha cedido para su exhibición permanente en el Museo del Ejército de España, ubicado en Toledo. Réplicas de esta obra (numeradas con permiso del autor notarialmente) están repartidas por la mayoría de los acuartelamientos y academias españolas, así como en despachos oficiales como el de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Con motivo de próximas entregas en Málaga de réplicas del cuadro que titulara Dalmau 'El blocao de la muerte', tanto el presidente como el vicepresidente de la ANLH Ortega Munilla, Francisco Fernández Verni y Álvaro Mendiola, visitaron a Francisco Javier Salas, subdelegado del Gobierno, a quien se le entregará una réplica del cuadro en breve, lo que fue muy agradecido por el máximo representante en Málaga del Ejecutivo central, que también recibió un amplio informe de todas las actividades, así como el reparto de los fondos económicos generados por la asociación destinados en su integridad a fines sociales. Mañana, lunes, se entregará una réplica de este cuadro al Círculo de Labradores de Sevilla, y en breve lo recibirán la Academia de Valladolid, la Academia de Toledo, así como la Subdelegación del Gobierno de la Junta en Málaga y la Alcaldía malacitana.

Este pasado jueves en Ámbito Cultural ha nacido una estrella: Anna Roma. Malagueña de Alameda, donde reside, seguro que será conocida por muchos porque lleva cantando desde muy niña. Ocurre que ella como cantante era hasta el miércoles Ana María Delgado, y aunque lo sigue siendo porque es su nombre, artísticamente es desde ese día Ana Romma: Ana por su nombre, y Romma por Ro (ciera), m (por la Virgen de la Merced de Alameda), y ma (porque es malagueña). Su primer tema, con Christian Guerrero, 'Muero' va a ser tendencia. Búsquenlo. Merece la pena.Y el vídeo clip, una chulada. Las cosas se hacen bien o no se hacen.

Sean felices y disfrutemos de todo lo que tenemos, que no es poco. De veras.