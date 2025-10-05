Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Banderas, con gorra, y a su izquierda detrás Domingo Merlín, tras la función del pre estreno de Imagine en Sohrlin F. Lorenzo
Horizontes cercanos

La imaginación tampoco tiene límites

'Imagine', una producción internacional y mágica de Sohrlin, supera ya los 40.000 espectadores. Estará en cartelera hasta enero de 2026. Diana Navarro, nombrada Huésped de Honor de Buenos Aires tras su éxito en el mítico El Nacional. Ana Romma, el pasado jueves nació una nueva estrella en Ámbito Cultural; y es de Alameda... El éxito del 'cuadro del centenario'

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Con más de 40.000 espectadores desde su estreno, 'Imagine. El camino hacia los sueños' se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos culturales ... surgidos desde Málaga, y más concretamente en ese nuevo punto cultural que es Sohrlin, que ha recuperado, sin duda, una importante zona de la ciudad que en su momento fue epicentro industrial. El espectáculo, que mezcla circo contemporáneo, artes escénicas y tecnología inmersiva, estará en cartel hasta el 18 de enero de 2026.

