He visto cosas que no creerán... Este pasado puente hemos ido de viaje a hacer una ruta por el norte de España, y como será ... la cosa que cuando regresamos a Málaga, nada más bajar del avión me salió del alma: 'Ya estamos de vuelta en Nueva Delhi'. No diré nombres porque no se trata de generar agravios comparativos, sólo diré que hemos estado a caballo entre dos provincias. Y sí, me ratifico una vez más en que en Málaga estamos absolutamente infradotados de las infraestructuras viarias más básicas.

Al llegar alquilamos un coche, con el que hemos recorrido autovías magníficas y gratuitas por las que, en algunos momentos, me he visto conduciendo prácticamente sólo... Como lo leen: te pasaba a ratos algún coche en un sentido u otro, incluso hubo uno de los días que sí que tuvimos compañía de camiones. Pero ni atisbo de ninguna congestión, no digamos ya de caravanas, que por allí no saben ni lo que significa. Y dirán ustedes: 'claro, es que era puente y se habrá ido mucha gente fuera...' Pues sólo les diré, sin muchas pistas, que en uno de los sitios por donde hemos pasado el lunes no era festivo, y la situación seguía igual de fluida.

Pero es que ni siquiera de entrada en las ciudades, que casi siempre es más problemática, hemos encontrado colas. Y qué decir del aparcamiento, en muchos sitios conseguíamos hueco gratis, y cuando no, en los 'parkings' siempre había sitio y eran hasta baratos, en comparación con los de Málaga. Hemos visitado numerosos pueblos y las vías secundarias también estaban en muy buen estado.

Con esto no quiero decir ni mucho menos que ellos no se lo merezcan, por supuesto que sí. Nuestros compatriotas del norte, al menos, de esa zona, tienen unas infraestructuras viarias bien dimensionadas a su realidad demográfica y de tráfico, lo que les permite tener una buena calidad de vida. Lo que no es normal es lo que ocurre aquí, por más todavía haya quien trate de convencernos de lo contrario. A ver, señores, que fue llegar a Málaga en pleno lunes festivo y nos encontramos una congestión de tráfico desde el aeropuerto hasta casa que parecía plena hora punta de un día laborable. Esto es lo que no es normal.

Nuestra red viaria se ha quedado ridículamente pequeña, superada por una presión demográfica y turística que no sufren otros territorios. Y esto no se soluciona añadiendo carriles, que no sería más que un parche: nos faltan autovías completas sólo para igualarnos con la capacidad de los españoles de otras regiones del norte. Seguramente, si no lo acabara de vivir, yo tampoco me lo creería...