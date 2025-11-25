Vamos tarde, como siempre. En buena parte de los países de Europa el servicio militar ya es voluntario u obligatorio. Aquí, ni está ni se ... le espera. Eso es cosa de fachas, como casi todo lo que se sale del guión del pensamiento único woke que nos han impuesto. Fachas, como los países claramente retrógrados donde ya existe, por citar sólo algunos: Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia... Anda que estamos aquí precisamente como para dar lecciones de democracia, con un Gobierno que ha perdido hasta el respeto por la separación de poderes...

Que me voy por las ramas, y al final no les cuento lo que yo les venía a contar. Se me ocurren un buen puñado de razones por las que una buena mili, más o menos opcional u obligatoria, según el caso, tendría muchas ventajas a España como nación, y especialmente a aquellos territorios donde el paro es más alto, como por desgracia es Andalucía.

Porque aquí sigue habiendo muchos chavales ni-ni, o sea, que ni estudian ni trabajan, y que al final corren el riesgo cierto de caer en la calle y en el dinero fácil del trapicheo y el narcotráfico. El Ejército sería una opción sin duda mejor que la cárcel para darles una segunda oportunidad, para que puedan recibir los valores, la formación y la disciplina que no tuvieron ni en sus familias ni en su efímero paso por el sistema educativo.

Y también un oficio. Las Fuerzas Armadas preparan cada año a cientos de jóvenes en profesiones como la mecánica, la electricidad, la cocina, la construcción y las telecomunicaciones... Por no decir que quien quiera puede conseguir todos los permisos de conducir para vehículos pesados, que eso hoy en día significa trabajo asegurado cuando salgan.

También para los jóvenes inmigrantes será una forma para ayudarles a aprender el idioma, los valores del país donde viven y un oficio. Y todo ello con un sueldo desde el primer día y garantías de reinserción en la vida civil cuando termine su formación, o cuando quieran cambiar, si es que quieren.

A cambio, tendremos una sociedad más cohesionada y resistente ante las catástrofes que trae el cambio climático, que es evidente que van en aumento año tras año. Y, por supuesto, mejor preparada para afrontar un escenario mundial donde cada vez hay más tensiones internacionales y la amenaza de conflictos es real. Pero no: todos estos principios que ya aplican los países de nuestro entorno, que son más desarrollados y previsores que nosotros, en España son imposibles, porque esas son cosas de fachas...