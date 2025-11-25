Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una buena mili

Ya vamos tarde porque el servicio militar es cosa de países fachas como Suecia, Francia y Alemania

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:55

Vamos tarde, como siempre. En buena parte de los países de Europa el servicio militar ya es voluntario u obligatorio. Aquí, ni está ni se ... le espera. Eso es cosa de fachas, como casi todo lo que se sale del guión del pensamiento único woke que nos han impuesto. Fachas, como los países claramente retrógrados donde ya existe, por citar sólo algunos: Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia... Anda que estamos aquí precisamente como para dar lecciones de democracia, con un Gobierno que ha perdido hasta el respeto por la separación de poderes...

