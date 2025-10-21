Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

IA en Medicina: menos 'hype' y más mesura

No podemos permitirnos picos eufóricos ni valles de desengaño a costa de la seguridad, la confianza y los recursos del sistema

José Antonio Trujillo

José Antonio Trujillo

Vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La medicina sufre con las modas. Cambian los nombres, los acrónimos y las estrategias de comunicación, pero el mecanismo se repite. Aparece una novedad, la ... envolvemos en promesas grandilocuentes y la elevamos a solución universal. En inglés lo llaman 'hype', contracción de hyperbole entendida como: bombo publicitario, expectación exagerada, revuelo que a menudo precede al chasco. Lo vivimos con otras tecnologías, como con el metaverso o los NFT, y ahora a veces lo respiramos alrededor de algunas aplicaciones médicas de inteligencia artificial (IA).

