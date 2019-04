Huele a cambio de alcaldías Elecciones Generales 28A La aplastante victoria del PSOE en la provincia ha debido de poner de los nervios a los alcaldes del PP que actualmente gobiernan los principales municipios malagueños JAVIER RECIO Málaga Lunes, 29 abril 2019, 08:45

Hay un antes y un después de las elecciones celebradas ayer. La aplastante victoria del PSOE en la provincia ha debido de poner de los nervios a los alcaldes del PP que actualmente gobiernan los principales municipios malagueños. Dani Pérez ya está pidiendo pista y ya se ve en el sillón de la Alcaldía. Y tiene motivos sobrados en miles de votos para ello. Esta es la segunda elección consecutiva en la que los socialistas son la primera fuerza en la capital, aunque esta vez lo ha logrado con un colchón bastante más cómodo.

También se tiene que estar frotando las manos Juan Cassá, que podría ver cumplido su viejo deseo de ser alcalde porque tiene todas las papeletas de los ciudadanos para ser nada menos que el segundo, por delante de Paco de la Torre, que a lo mejor tendría que facilitarle la vara de mando a Ciudadanos, el otro gran triunfador de la noche. Porque los naranjas se han convertido de la noche a la mañana en la alternativa a los socialistas en la mayoría de los principales pueblos de Málaga. Ahí están los símbólicos ejemplos de Marbella y Estepona, donde Ángeles Muñoz y José María García Urbano también ven peligrar su sillón.

El PP por no ganar no ha ganido ni en su fuero fetiche, Fuengirola, donde solía arrasar comicios tras comicios. Es cierto que en las municipales los candidatos tienen un plus sobre la marca, pero también lo es que es muy difícil cambiar la inercia actual con un PSOE en plena ola y con Ciuadadanos que puede convertirse en el gran beneficiado si los tres partidos de la derecha deciden unirse. En este caso conseguiría tildar de naranja casi todos los principales municipios de la Costa del Sol. Incluida la capital.