¿Por qué hay hombres que se sienten atacados por el feminismo?

Ana Barreales

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:07

Hay hombres que se sienten atacados por el feminismo y lo perciben como una incomodidad que no comprenden, incluso como una amenaza. Escuchan relatos de ... violencia y desigualdad y sienten que esas 'mujeres enfadadas', en el fondo, también los están acusando a ellos. Difícil de asimilar cuando uno ha vivido en una posición privilegiada en la que nunca tuvo que justificarse. Pero lo más preocupante es que ese rechazo no sólo se da en adultos, sino que también crece entre adolescentes: jóvenes que se han criado en una sociedad en teoría más igualitaria, pero que se sienten «víctimas de un sistema que los coloca en desventaja frente a las mujeres» y de un «pensamiento único» que, según dicen, busca perjudicarles.

