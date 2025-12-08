Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EDITORIAL

Una generación en juego

Si existe ahora una problemática en el país que apremia a una colaboración de Estado es la de la vivienda

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La vivienda seguirá siendo un problema para los españoles en 2026. Se prevé que, a pesar de que el euríbor experimentará subidas de entre el ... 2% y el 3% y los precios aumenten entre el 5 y el 8 % en las compraventas y el 7 y el 10 % en los alquileres, la demanda seguirá incrementándose. Los expertos calculan que podrían firmarse más de 500.000 de hipotecas en el próximo año, un 5 % más que en 2025. Más que una burbuja inmobiliaria, nos encontramos ante un mercado inflacionario en perpetua expansión. O, si realmente hay una burbuja, todavía no está llamada a explotar. La única novedad ante el nuevo ejercicio es que predominarán los tipos fijos y crecerá el protagonismo de los bancos medianos, que buscarán ofrecer mejores ofertas a cambio de la contratación de productos vinculados: a mayor solvencia económica, menos productos vinculados para firmar una hipoteca; a menor solvencia, más requisitos para firmar. Más allá de los perfiles con altos ingresos o ahorros, son muchos -especialmente jóvenes- los que verán sus solicitudes rechazadas por el aumento del precio de la vivienda y de los tipos hipotecarios. También sufrirán los que ya estén hipotecados a tipo variable, con préstamos cuyo precio se irá encareciendo progresivamente a medida que suba el euríbor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una generación en juego