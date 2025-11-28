Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA TRIBUNA

Fugas de bata blanca

En España el sistema público sanitario ha sido puesto a prueba de manera severa, sobre todo, tras la pandemia

Antonio Martín Noblejas

PRESIDENTE DEL SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En el actual contexto europeo, las condiciones laborales del personal sanitario son un reflejo de la falta de responsabilidad de distintas administraciones y las tensiones ... acumuladas —entre sobrecarga, envejecimiento profesional, escasez de personal y aspiraciones legítimas de mejor equilibrio entre vida y trabajo—. Al observar cinco países —España, Francia, Alemania, Suecia y Bélgica— se vislumbran diferencias relevantes que permiten entender qué se hace bien, qué no tanto y qué retos comparten. En España el sistema público sanitario ha sido puesto a prueba de manera severa, sobre todo, tras la pandemia, y las condiciones laborales de los profesionales se tensaron de forma notable, las grandes cargas asistenciales crecientes, tiempos de consulta irrisorios, además de la falta de reconocimiento e insuficientemente retribuidos a su alto nivel exigido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  10. 10 El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fugas de bata blanca

Fugas de bata blanca