Frustración crónica

Los dos grandes partidos no son justos con Málaga y la Costa del Sol, y eso les pasará factura...

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

Una frustración crónica. Hoy por hoy, no hay forma de definir mejor la sensación de ser y de vivir en Málaga y la Costa del ... Sol. Es triste comprobar el maltrato sistemático al que, con honrosas y escasísimas excepciones, las administraciones someten a los malagueños, que son todos los que deciden serlo. Siempre hay otro territorio u otro proyecto que tiene más prioridad que este, porque todavía hay quien dice que nosotros ya recibimos mucho en otros tiempos. Y es cierto que la provincia vivió grandes avances, sobre todo en la época de Magdalena Álvarez en el Gobierno central.

Espacios grises

diariosur Frustración crónica