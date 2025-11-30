¡Extra, extra! ¡Nos mudamos al centro!

En SUR nos mudamos al centro, al corazón de Málaga donde hay más turistas que vecinos, pero al menos en el plano profesional se va ... a sumar power malagueño. Tengo que confesar que llevo unos días con el corazón partío entre la pena por irme de un sitio donde he pasado casi toda mi vida profesional y el burbujeo que me despierta lo nuevo.

Aquí he vivido eso de llevarme a casa el periódico de papel calentito de la rotativa cuando volvía de fiesta, cómo vibraba el suelo de la redacción al arrancar las máquinas, la transición a la web y a ese «digital first» que convirtió en hora punta todas las horas, las redes sociales que lo pusieron todo patas arriba… Cambios, muchos cambios. Unos buenos, otros no tanto, pero de todos he aprendido. Tampoco el barrio y la avenida del Doctor Marañón son lo que eran: ahora hay un hotel, torres y hasta pisos turísticos en los bajos, como en cualquier barrio obrero que se precie.

Llega un momento en la vida en el que descubres que la verdadera libertad (bastante serenidad, felicidad y alguna otra palabra que termina en 'dad') está en no tener demasiadas dependencias materiales y ser todo lo autosuficiente que te puedas permitir. Fue liberador, por ejemplo, el día que dejé de depender de que alguien viniera a casa a cuidar de mis hijas para poder ir a trabajar.

Quizás por eso y por un puntito inconsciente que tengo me da pena dejar esto, pero de esas penitas que se pasan pronto. Dentro de diez días seguiremos echando de menos tener un pedazo de edificio frente a La Rosaleda y una redacción gigante, diáfana y con ventanas a ambos lados, pero no creo que dentro de diez meses sigamos sufriendo por la mudanza.

¿Tendremos inconvenientes? Sí. Sobre todo, los de estar en el centro sin parking y, en mi caso, depender del autobús 33, que sigue con la misma frecuencia que hace 20 años: cada 40 minutos los días laborables hasta las 21:30 (de los festivos mejor no hablar). Es como un servicio diseñado para usarse solo si todo lo demás falla. Como si la población no hubiera crecido. Como si, con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que justamente entra en vigor hoy, el Ayuntamiento esperara que nos teletransportemos para no contaminar. A ver si va a resultar que es un paripé para que nada cambie: no multan a los coches que pagan el impuesto de circulación en Málaga tengan o no tengan etiqueta y así no hace falta mejorar el transporte publico. ¿De verdad queremos una ciudad sostenible o sólo que parezca que lo intentamos?