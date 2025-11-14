Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos

Necesitamos que el Gobierno obligue al cierre seguro y ordenado de los reactores

Eva saldaña y Francisco del pozo

Directora ejecutiva y responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace España

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Como si del ajedrez se tratase, hace unas semanas tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), movieron ... el primer peón de una larga partida que pretenden jugar con el Gobierno para mantener la instalación operativa tres años más. Pero no nos engañemos, lo que realmente se juega aquí es la hegemonía de las eléctricas a la hora de hacer y deshacer a voluntad a costa de todos. Ya hemos vivido otras partidas similares: el cierre en falso de la central de Garoña, el rescate a la energía nuclear en 1988 o incluso la moratoria nuclear en 1983. En todas estas se cumple un patrón común: Galán, Bogás y Reynés (o sus antecesores) consiguen nuevamente torcer la voluntad de un Ejecutivo y cargan los costes de la energía nuclear a la ciudadanía.

