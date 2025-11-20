Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Zambrano, en una imagen de archivo. SUR

Estación María Zambrano

María Zambrano no sólo es una estación, también un puente de concordia entre España e Iberoamérica

SEBASTIÁN GÁMEZ MILLÁN. PROFESOR Y ESCRITOR

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Un 20 de noviembre de 1984, tras un exilio de más de 40 años, regresó a España María Zambrano, y a la pregunta de si ... echaba de menos su país respondió que nunca se había ido de España. Ironías del destino, la UNESCO declaró en 2005 el Día Mundial de la Filosofía el tercer jueves de noviembre. Uno de los espacios a través de los cuales Málaga recibe y despide a más personas es la Estación María Zambrano, como el aeropuerto se llama Pablo Picasso, los nombres de dos de los hijos de la Edad de Plata más internacionales de la ciudad.

