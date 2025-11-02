Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Entrepreneurs

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los fans de Pantomima Full nos hemos lanzado con voracidad sobre 'Entrepreneurs', su debut en el terreno de las series convencionales. A algunos les ha ... decepcionado; estamos de acuerdo en que la trama no es de Emmy ni estamos ante la 'The Office' española, pero yo confieso que la estoy disfrutando, no tanto por el argumento sino por cómo recrea el postureo emprendedor: los estereotipos, los perfiles, las referencias, la jerga... Creo que a los que nos movemos en el mundillo startupero (y más concretamente a los que lo conocemos de cerca pero no nos sentimos parte de él) nos genera un placer malévolo reconocer en la pantalla personas o situaciones que hemos conocido de cerca. El niño de papá que va quemando billetes por la vida, el surfero pijo metido a 'entrepreneur', el que vendió una empresa por pura chorra y se cree Steve Jobs, el aspirante a 'criptobro', el o la 'coach' que vende consejos que para él o ella no tiene, el que aprovecha los 'networkings' para ligar y se cree que LinkedIn es el nuevo Tinder... En mi cabeza no paran de surgir 'matches' entre los personajes de la serie y personas de carne y hueso que me he cruzado en algún momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  2. 2 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  3. 3 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  4. 4

    Arranca la temporada de guisos y ventas
  5. 5 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»
  6. 6 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  7. 7 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  8. 8

    Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Entrepreneurs