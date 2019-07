ALGO QUE NO SE ENTIENDE

Las fuerzas vivas del fútbol, los equipos, ponen a punto su armamento, los jugadores. El campo de batalla, la Liga, parece estar a punto aunque en algunos aspectos esté manga por hombro. Y con el nuevo balón preparado, algunos clubes parecen empeñados en mantener escondidas sus armas más potentes (Neymar en el Barcelona, Mbappé en el Madrid) con un aparente tira y afloja de millones. Todo eso por arriba porque por abajo las pretensiones son mucho más humildes y, en la mayoría de los casos, ni sabemos de ellas. La atención de los aficionados está centrada ahora en Estados Unidos y en Japón por donde los futbolistas andan firmando autógrafos y camisetas, un auténtico filón éste aparte los millones de dólares que suman estos clubes privilegiados que, en unas semanas de y con el balón por medio, se verán apurados ante equipos de los llamados humildes y, en el mejor de los casos, algún equipo revelación. También hay en Segunda quienes cierto orgullo de grandes negocian su temporada con la aspiración de lograr algo importante.

Y tras este paseo por tierras americanas y niponas, de referirnos a 'galácticos' y ambiciosos proyectos, bajamos a la tierra y nos asentamos en Málaga, donde el fútbol no germina y se halla a la cola en la serie de atractivos. No es que el club sea modesto o esté en precario (casi siempre) sino que se comporta como un club pobre que sólo aspira a acertar en el fichaje de un mirlo blanco para venderlo en cuanto acabe la temporada o en el mercado de invierno. Sigo sin entender, ni entenderé, que clubes como Leganés, Eibar, Rayo o Getafe entre otros (con recintos y abonados por debajo de los diez mil) cuentan con disponibilidades económicas incluso para adquirir jugadores que el Málaga no es capaz de mantener en su plantilla. Y eso un año y otro y otro... ¿Hasta cuándo?

Y dicho lo dicho, probablemente con los ánimos a poco nivel, me auto impulso a la cara más optimista, esperanzado en que, antes de que empiece la Liga, el Málaga, ya con 15.000 abonados, pueda tener ese equipo que todos deseamos. Y que Málaga merece.