Leire Díez EFE
El extranjero

Un enigma

La investigadora de basuras que se dedica a acarrear inmundicias como si fuese la empleada de una especie de vertedero moral

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El caso, el de Leire Díez, quizá piense alguien que podría ser materia de investigación para Sherlock Holmes o Hercules Poirot. Pero oyendo hablar a ... su máxima protagonista y a algunos de los involucrados parece más propio de acabar en manos de Torrente. Chaqueta sudada, pocos escrúpulos e inmunidad a la pestilencia de las alcantarillas. Porque, por mucho que se nos muestre aseada y emperifollada para sus larguísimos posados en ruedas de prensa, Leire Díez, da muestras de estar habituada a transitar por lo más oscuro del alcantarillado. Ni fontanera ni cobarde, decía la señora con un resabio muy estudiado. Muy estudiado y al mismo tiempo muy bufo. Tanto que era muy fácil imaginarla ensayando ante el espejo familiar. El de su casa o el de los aseos de Ferraz.

