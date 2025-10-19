Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea Crespo

Herramientas para contar el horror

El foco ·

La 'docuficción' 'La voz de Hind', que trata las últimas horas de vida de la niña asesinada por el Ejército de Israel, es un híbrido inapropiado si lo que pretende es documentar o denunciar un crimen porque abre la puerta al cuestionamiento de las pruebas

Edurne Portela

Edurne Portela

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Durante el Festival de Cine de San Sebastián vi 'La voz de Hind', la película «basada en hechos reales» y catalogada por la crítica como « ... docuficción» que trata las últimas horas en la vida de la niña de seis años Hind Rayab, asesinada por el Ejército de Israel. Esta película consiguió el Premio del Público del Festival. Entiendo y respeto los motivos del público –solidaridad, denuncia, compromiso– pero, al mismo tiempo, considero que es importante reflexionar sobre cómo nos acercamos a la representación artística de sucesos tan extremos como el asesinato de Hind Rayab.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Herramientas para contar el horror

Herramientas para contar el horror