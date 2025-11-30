Economía familiar dañada

Se dice que cada año se adelanta un poco la Navidad: cada vez se instalan antes las luces, los árboles y los mercados navideños. Este ... año se están anticipando también las compras navideñas. La razón es sencilla: la cesta de la compra puede ser la más cara de la historia y muchos españoles adelantan los deberes para ahorrar en algunos de los productos más populares. Pese a que la inflación se ha moderado relativamente en el último mes, no ha afectado a todos los productos por igual. En particular, los alimentos han continuado con su tendencia ascendente. Se calcula que el consumidor afronta un repunte medio del 16% en una docena de productos básicos, liderados por el incremento del 22,5% en el precio de los huevos -en plena gripe aviar-, del 17,8% en el de la carne de vacuno o del 15,4% en el de los dulces navideños.

Las familias afrontan la temporada con un sentimiento agridulce. Son varios los indicadores que muestran, además de las ganas de celebrar, la preocupación del consumidor. Por un lado, el 50% de los hogares adelanta la adquisición de productos -como la comida envasada, los congelados o las bebidas- para ahorrar. Asimismo, una encuesta reciente señala que el 93% tendrá menos cenas de grupo y, además, planea compensar el resto del tiempo en casa. Datos de Eurostat sugieren una explicación a esta hipótesis: las familias españolas son las últimas de Europa en términos de crecimiento de renta real per cápita desde hace dos décadas, lo cual ha mermado su poder adquisitivo a lo largo de los años y ha debilitado la clase media.

De poco sirve que los salarios españoles hayan subido un 19,6% en el último lustro si la inflación aumentó un 18% en el mismo periodo. A pesar del repunte positivo de la macroeconomía española, casi una excepción en Europa, el país todavía no ha revertido los daños acumulados por las crisis de los últimos años -desde la financiera hasta la pandemia de la covid-19-, el extraordinario incremento del precio de la vivienda o el encarecimiento de las facturas de la luz, el agua y el gas originados tras la invasión de Ucrania. La economía familiar de los españoles se resiente a medida que la inflación corroe sus ahorros, crecen las desigualdades y aumenta la dificultad para lograr un periodo de tranquilidad económica tras dos décadas de sobresaltos.