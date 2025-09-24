Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subiendo al helicoptero oficial 'Marine One'. EFE

Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  6. 6 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8

    El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos
  9. 9 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  10. 10 Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Soñamos con la paz y hacemos la guerra

Soñamos con la paz y hacemos la guerra