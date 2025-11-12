Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos EP

Un escándalo que marea

Todo empezó con José Luis Ábalos, el poderoso ministro que fue alejado del Gobierno por el presidente Sánchez y, unos meses más tarde, incorporado a las esferas del poder de manera no menos extraña e inesperada

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:44

No es la primera vez que la política nacional nos produce sobresaltos, y empaña nuestra tranquilidad cotidiana y de paso nos provoca indignación por el ... juego en que se gestionan nuestros votos y nuestras múltiples y variadas contribuciones fiscales. Pero repasando un poco la realidad política nacional es que esta vez se están batiendo todos los récords de escándalos y de protagonistas.

