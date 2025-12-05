Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cumbre opaca

El Gobierno debería apoyarse en las Cortes al tratar cuestiones de Estado como las que implican las relaciones con Marruecos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

España y Marruecos celebraron ayer una reunión de alto nivel en Madrid. Ambos Gobiernos repasaron el estado de sus relaciones. Hasta ahí pueden leer los ... ciudadanos, porque se ha acordado no celebrar ninguna comparecencia ante los medios de comunicación, más allá de la foto de bienvenida. Ni siquiera los ministros de Sumar, su socio de coalición, han sido convocados a las conversaciones, posiblemente debido a que manifiestan su rechazo a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Dicha oposición era compartida por el propio PSOE hasta que en 2022 Pedro Sánchez acometió un giro histórico al plegarse al plan de anexión de Marruecos sin contar con ningún partido con representación parlamentaria. Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos se han llevado a cabo bajo los principios de la opacidad y la incertidumbre.

