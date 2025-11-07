ROSA BELMONTE Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya sabemos qué clase de cochambre es la política española. Solo hay que recordar la comisión de investigación con Pedro Sánchez declarando. O una sesión ... cualquiera del Congreso. Y no digo que los ciudadanos no seamos también cochambrosos. Moral y políticamente. Como dice Slavoj Zizek, la humanidad está bien, pero el 99% de las personas son idiotas. Tranquilos, que Miriam González (la mujer de Clegg) tiene planes para lanzar un nuevo partido que desafíe a los políticos tradicionales «corruptos» porque conducen al descontento y los extremismos. Lo mismo se le ha ocurrido inventar Ciudadanos. Porque lo que hay que cambiar no lo ha cambiado, ni intentado, la nueva política ya muerta. Quizá nos ilumine 'La culpa es nuestra', de Benito Arruñada, que sale el día 12. El subtítulo: «Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España». A ver qué partido se atreve a tocar las pensiones. Lo crujen en las elecciones. La culpa es nuestra.

