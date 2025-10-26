Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carles Puigdemont, durante su reunión con Salvador Illa en Bruselas. EFE
Entre Líneas

La cuerda al límite

Junts tensa al extremo la relación con Sánchez aunque un previsible pacto PP-Vox tras unas nuevas elecciones suscite un rechazo mayoritario en la sociología del soberanismo catalán

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El anuncio de Míriam Nogueras de que ha llegado «la hora del cambio» ha sonado como una campanada y ha comenzado a activar todas las ... alarmas. Hay quienes lo interpretan como el principio del final de la precaria legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También hay quienes siguen sin dar una especial importancia a los avisos de los antiguos convergentes y los encuadran en una recurrente escenografía que no resulta creíble y que abusa de la humillación del Gobierno central. Se trata de ultimátums, según esa versión, que alimentan una narrativa de inquietud y de nerviosismo, pero que van de farol.

