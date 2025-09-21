Parejas y libros

'Una belleza terrible' (Galaxia Gutenberg) es una novela escrita en pareja. Los autores son Edurne Portela y José Ovejero. Y es en primer lugar ... interesante por la historia que cuenta: el turbulento mundo de las izquierdas –en concreto la trotskista– en el siglo XX europeo. Pero también porque se le ven las tripas al proceso de creación: los viajes y la documentación sobre los personajes reales o cómo se deciden las dosis de invención e imaginación con que se aliña la narración. Y su lectura atrapa también por un tercer ingrediente: con ella se conocen los entresijos de la relación entre Portela y Ovejero y la ternura que encierra la decisión de escribir a cuatro manos, cómo de naturalmente se van engarzando los párrafos que una y el otro van tecleando y la manera en que se entrecruzan momentos a veces amargos de su vida y cómo afectan al trabajo literario. Así que el libro no es de una belleza terrible como la del título, sino apabullante.

Y, hablando de parejas, uno de los libros del verano que ya despedimos no está escrito por una como el anterior, pero sí analiza sus circunstancias. Se trata de 'A cuatro patas', de Miranda July (Random House). El título responde a su contenido subidito de tono. Si no habían caído en a qué hace referencia… pues sí… es a eso. Pero la historia en absoluto es banal. Versa sobre la demasiado poco expuesta crisis de la mediana edad de las mujeres, de la escasísimamente analizada y diagnosticada perimenopausia y del «tengo 45 años, maldición, se me acabó la vida, me volveré invisible». July, famosa por sus relatos cortos y por la dirección de películas como 'Tú, yo y todos los demás', rompe todos los esquemas y los clichés. La prensa estadounidense asegura que July ha hecho replantearse su vida y su matrimonio a muchísimas mujeres de todo el país. Quizás, salvando las distancias, porque tiene el punto frívolo que seguramente era completamente ajeno a Betty Friedan, actualice las respuestas que en su momento proporcionó 'La mística de la feminidad' sobre los motivos del malestar de las mujeres.

A diferencia de la crisis de la mediana edad de las mujeres, la de los hombres sí ha sido contada innumerables veces. Philip Roth lo hizo de manera recurrente, pero quizás nunca como en 'Humillación' (Debolsillo), que es interesante leer después de la novela de July, como contrapunto. Para empezar, la crisis de las mujeres sucede a esos juveniles 45 años, mientras que la de los varones sólo aflora a partir de los 60, cuando se asoman al final profesional que los hace sentirse completamente desposeídos y sólo la compañía femenina y joven, hasta aniñada, manipulable a veces, les devuelve la fe inquebrantable que habían tenido en sí mismos durante toda su vida anterior. La misoginia de la que a veces se ha tachado a Roth aflora aquí con más fuerza si cabe, con el ingrediente soñado por muchos hombres de convertir a una lesbiana en heterosexual, aunque sea sólo fugazmente.

La escritora Sally Rooney no ha acudido a recoger un premio por 'Intermezzo' al Reino Unido porque teme ser detenida a causa de su apoyo a la causa palestina

Una síntesis entre Roth y July podría ser 'Intermezzo', de Sally Rooney (Random House), escritora irlandesa activa crítica del genocidio que sufre el pueblo palestino, al que dona parte de sus derechos de autora, y que por esa razón no ha podido ir a recoger un premio al Reino Unido: teme ser detenida en ese país, como también lo ha sido el guionista Paul Laverty, entre otros.

Y una quinta historia de hombres, mujeres y parejas, y que también, como la de Miranda July, ha sido un fenómeno editorial este verano, aunque a escala más local: 'El accidente', de Blanca Lacasa (Libros del Asteroide). En apenas 74 páginas –y no hacen falta más– cuenta el proceso de enamoramiento de un chico y una chica entre los que nunca llega a pasar nada físico, pero lo que les sucede a nivel emocional es tan potente que las parejas de ambos, de enterarse, podrían sentir con acierto que les han engañado, que les han puesto los cuernos. Todo surge, además, porque los dos piensan que por sus circunstancias nada puede nacer entre ellos, así que se permiten buscarse afinidades, hacerse amigos. En realidad se gustan, pero nadie lo sospecha. Sí se lo confiesan. Y deciden controlarse. Sobre todo él. Ella sufre más. En la mente de la chica suceden muchas más cosas que en la vida real. Cuando ya se sabe que éste va a ser un amor frustrado o que no llegará a consumarse, esa «conexión sobrevenida» se mantiene aunque sólo sobrevive en secreto entre ellos dos.