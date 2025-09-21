Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Ovejero y Edurne Portela, autores de 'Una belleza terrible' SUR

Parejas y libros

'Una belleza terrible' es un libro escrito por Edurne Portela y José Ovejero; Miranda July y Philip Roth analizan la crisis de la mediana edad en hombres y mujeres; y Blanca Lacasa habla de una «conexión sobrevenida» que nunca se materializa

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:16

'Una belleza terrible' (Galaxia Gutenberg) es una novela escrita en pareja. Los autores son Edurne Portela y José Ovejero. Y es en primer lugar ... interesante por la historia que cuenta: el turbulento mundo de las izquierdas –en concreto la trotskista– en el siglo XX europeo. Pero también porque se le ven las tripas al proceso de creación: los viajes y la documentación sobre los personajes reales o cómo se deciden las dosis de invención e imaginación con que se aliña la narración. Y su lectura atrapa también por un tercer ingrediente: con ella se conocen los entresijos de la relación entre Portela y Ovejero y la ternura que encierra la decisión de escribir a cuatro manos, cómo de naturalmente se van engarzando los párrafos que una y el otro van tecleando y la manera en que se entrecruzan momentos a veces amargos de su vida y cómo afectan al trabajo literario. Así que el libro no es de una belleza terrible como la del título, sino apabullante.

