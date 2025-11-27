Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Confiesa que has vivido

Sarkozy saca un libro de sus 20 días en la cárcel con la inmediatez del que actualiza el Instagram

Marta San Miguel

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Siempre me han asombrado los libros de memorias escritos por menores de 30 años. Sucede con los deportistas de élite. A esa edad en la ... que la mayoría piensa en el futuro más que en el pasado, ellos ya están en disposición de contar lo que han vivido. Apabulla la precocidad, por ejemplo, de Fernando Torres, que publicó 'El Niño: la biografía' con 30 años, o Nadal, que fue aún más precoz y con solo 25 años sacó sus memorias 'Rafa. Mi historia'. Si un deportista ha vivido cien vidas con la edad en la que muchos aún son becarios, ¿cuántas vidas habrá tenido un político de 70 años como Nicolas Sarkozy? En octubre, el ex presidente francés entró en prisión por un delito de financiación ilegal; pasó tres semanas en la cárcel parisina de la Santé y le dejaron salir el pasado 10 de noviembre, al no percibir riesgo de fuga. Ahora, esos veinte días que pasó encerrado los ha convertido en un libro que ha titulado 'El diario de un prisionero'. Llega a las librerías el 10 de diciembre.

