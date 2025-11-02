Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La comisión del tiempo

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El tiempo no pasa, lo que pasa es la vida. Esa que te descubre y te trae y de forma imparable transcurre, empeñada en buscar ... el final. Pararse a pensar o a vagar es opcional, pero todo se mueve alrededor y caen las horas y los días de forma determinante. Es curioso eso de 'ganar tiempo', algo como dejarlo pasar durante un cierto periodo con un fin o conveniencia determinada, como parte de un plan. Lo malo es que no todo vaya como estaba previsto y, a la vuelta, ya asomen los blancos cabellos y las patas de gallo sin haber llegado a lograr los objetivos propuestos. Es posible que Pedro Sánchez ya lo sepa, o puede que no. Pero el compareciente autócrata volvió a demostrar que se cree muy listo e interpretó una vez más a Hamlet con un libreto minucioso, aunque no pudo lanzar todas sus frases ni causar nuevas sensaciones. ¿Vivía su hermano en Elvas?...

