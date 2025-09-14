Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sitio de mi recreo

Cervantes en el armario

José Antonio Trujillo

José Antonio Trujillo

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Cervantes no fue buen cautivo nunca. Alma dichosa entre el muro y el hierro, jamás se sintió preso de nada ni de nadie. Gloria de ... nuestra literatura, su libertad de ninguna forma dependió de la intimidad de su alcoba, por mucho que a algunos les pese.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cervantes en el armario