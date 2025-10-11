Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rotonda

La cabra de Rufián

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las palabras de un político no son nunca inocentes. Cada declaración pública, cada frase lanzada en redes o en una entrevista, tiene consecuencias. Por eso, ... sorprende -y decepciona- escuchar a Gabriel Rufián referirse con desprecio al desfile del 12 de octubre, afirmando que él «paga para que una cabra se pasee». Más allá de la intención irónica o provocadora, su comentario constituye una falta de respeto grave hacia los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, especialmente hacia los legionarios que representan una parte esencial de la historia y del presente de España. La famosa 'cabra de La Legión', que es su mascota, no es, como parece pensar el señor Rufián, una simple anécdota folclórica. Es un símbolo de unidad, de sacrificio y de entrega. Detrás de ese animal que acompaña al paso marcial de los legionarios en el desfile del Día de la Hispanidad, hay miles de hombres y mujeres que visten el uniforme con orgullo, que se entrenan en silencio y que cumplen misiones en los lugares más peligrosos del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cabra de Rufián