Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Serie 'La mujer del camarote 10' Netflix

Intriga en alta mar

Crítica de televisión ·

'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director

Boquerini

Boquerini

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:41

Comenta

He aquí una intriga que quiere imitar a las de Agatha Christie e incluso la 'Alarma en el expreso', obra maestra de Alfred Hitchcock, pero ... que se queda en un quiero y no puedo, sobre todo por la incapacidad de los guionistas. Es una película titulada 'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, que acaba de estrenar en su plataforma. Está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director, a partir de un best seller de Ruth Ware, y como casi siempre, cuantas más manos se meten en un guion peor es el resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Intriga en alta mar

Intriga en alta mar