Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Boomers' contra 'zetas'

Empezamos a escuchar discursos cargados de reproches contra una u otra generación

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Hace unos años, antes de que explotara el problemón de la vivienda en España, le hice una entrevista a la socióloga Elisa Chuliá y, conversando ... sobre el envejecimiento de la población y sus consecuencias, me habló sobre el choque generacional que podría producirse en el futuro si las pensiones se convertían en una carga demasiado pesada para las cuentas públicas y, por tanto, para los contribuyentes. «El nivel de prestaciones que los jubilados actuales disfrutan es difícil de mantener sin que eso suponga una presión fiscal muy importante sobre los jóvenes trabajadores. Una presión que les podría llevar a tomar decisiones como la de votar con los pies: irse a otro país», decía. Fue la primera vez que escuché la expresión de «votar con los pies» y me llamó la atención, aunque me pareció improbable que alguien acabara yéndose de su país por los impuestos. Otra predicción suya sí me pareció realista: dijo que era fácil que nos acabáramos encaminando a una gerontocracia, entendida no como el gobierno de los ancianos, sino como el gobierno para los ancianos. Porque con un colectivo de jubilados tan numeroso se volvería imposible que cualquier partido ganara unas elecciones sin satisfacer sus intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Boomers' contra 'zetas'

&#039;Boomers&#039; contra &#039;zetas&#039;