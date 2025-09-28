El baile de la silla en el PP

Javier Recio Málaga Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Andan algo revueltas las aguas en el PP de Málaga ante las últimas declaraciones del alcalde de Málaga en el foro organizado por este periódico. ... Apuntó que si se animara a presentarse no estaría los cuatro años, por lo que son numerosos cargos y directivos populares que leyendo entre líneas ya dan por sentado que De la Torre no estará en el cartel electoral dentro de dos años a la Alcaldía de la capital. Y lo argumentan en que sería darle artillería pesada a la oposición, pues en campaña el tema sería saber cuánto tiempo estará dirigiendo la ciudad para dar paso a otro y que estaría cometiendo un fraude con los electores, sobre todo, si se tiene en cuenta que el primer edil siempre ha dicho elección tras elección que se presentaba para los cuatro años, algo que siempre ha cumplido. De hecho, los grupos municipales de la oposición ya han empezado con esa matraca. Y es normal que lo hagan. Las liebres políticas se lanzan, no se anuncian. Eso es de primero de estrategia política. Pues con estos antecedentes, ya se está empezando a barruntar en el partido quién puede ser el sucesor de Paco de la Torre, que conociendo su actividad es capaz de terminar su vida pública en otro lugar más relajado, como por ejemplo una embajada. La de la Santa Sede le vendría como anillo al dedo. Quién sabe si pide eso en sus rezos más íntimos. La favorita en las apuestas mediáticas es la actual consejera de Economía, Carolina España, que la verdad es que está siendo muy discreta en este asunto, sabedora de que al final, más allá de sus deseos personales, estará a lo que le digan en el partido, en este caso, Juanma Moreno, a quien por cierto hay que tener en cuenta para despejar la ecuación del sucesor del alcalde. ¿Por qué? Se da por hecho de que las generales serán antes que las municipales y es muy probable que si Feijóo consigue formar Gobierno tire de Juanma Moreno como uno de sus grandes hombres fuerte en su Ejecutivo, por ejemplo, dándole una vicepresidencia o un ministerio. El malagueño goza de muy buen cartel entre los populares por su carácter moderado y por su gestión en la Junta, donde está a punto de cumplir los ocho años, tiempo que el propio presidente andaluz calificaba de suficiente para llevar a cabo su proyecto. Si esto ocurriese, no sería la primera vez. Hay que recordar que Manuel Chaves dejó San Telmo para ser vicepresidente de Zapatero y le sustituyó Griñán. En el panorama actual, no sería ninguna barbaridad que Carolina España sustituyera a Juanma Moreno, debido a la fortaleza y al protagonismo que tiene en el Ejecutivo andaluz. Eso la descartaría para acudir a la Alcaldía de Málaga. Hay otro candidato que está agazapado y al que nunca hay que descartar. Sí, se trata de Elías Bendodo, actual diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que no tiene una relación especialmente idílica con el clan gallego instalado ahora en la calle Génova. Bendodo nunca le ha hecho ascos, sino todo lo contrario, a dirigir la ciudad. De hecho, seguro que tiene ya en su cabeza o en algún cajón numerosos proyectos para dar un impulso a la capital como ya hizo en la provincia cuando presidió la Diputación. También entra en liza en esta partida de ajedrez para ocupar el lugar del alcalde Elisa Pérez de Siles, la actual número dos del equipo de gobierno municipal. La concejala parece más una sustituta que una sucesora, es decir, que se la ve más como una persona ideal para ocupar el lugar de Paco de la Torre a mitad de legislatura que como la cabeza de cartel, aunque no sería descabellado pensar que si se dan una serie de circunstancias pudiera acabar como número 1. No sería de extrañar que en las filas populares ya estuvieran haciendo encuestas internas con diferentes nombres para dar en la diana en las próximas municipales.

Hay una gran incertidumbre sobre este asunto, debido a que hay varios protagonistas que están jugando a todo en una especie de baile de la silla, o más bien de las sillas, porque hay que tener en cuenta que hay que sentarse en el Consejo de Ministros, en el Palacio de San Telmo y en la Casona del Parque...

