Ni con ayuda de Spielmann

Joaquín Ramírez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Una espera puede ser larga o corta, según nos parezca independientemente de su duración. Hoy parecen coincidir muchos en que la presidencia Sánchez se les ... hace la más larga del mundo y, vive Dios, que no acaba. Ahora apunten, Spielmann, «abogado general de la UE», una extraña denominación, ha elaborado un informe, preceptivo, pero no vinculante, que da grandes esperanzas a los que 'cometieron' la ley de amnistía. Dean Spielmann, Luxemburgo'62, fue el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la doctrina Parot. Esta norma impedía que los etarras condenados por múltiples asesinatos pudieran salir antes de tiempo por beneficios penitenciarios. Inés del Río, presa de ETA, cumplía 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, entre ellos, 12 guardias civiles. Con la doctrina Spielmann, del Río fue excarcelada tras cumplir 26 años de cárcel. Con ella, salieron libres 60 etarras y 6 terroristas del Grapo.

