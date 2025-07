La política es una mentira con sueldo oficial. Currículos de humo y créditos universitarios apócrifos. Atajos de pícaro para llegar sin estudiar. El haragán convertido ... en líder. La diputada popular Núñez licenciada vidriera de la política. El PP ha decidido que Sánchez engorde este verano.

De ayuno intermitente a menú degustación, cortesía de Montoro y Noelia Núñez. Al primero, los dirigentes populares ni lo tocan, ya que conocen cómo se las gasta con el fuego amigo. A la segunda, le bastó una silla en televisión para marcharse sin romper la vajilla. En Ferraz disfrutan con el tiempo de prórroga que le están concediendo los de Génova.

La Transición fue el tiempo de los políticos con horas de biblioteca. La ejemplaridad no era su asignatura pendiente.

Hoy los partidos son el nuevo INEM. Refugio para quienes huyen del aula. La carrera política ha desbancado a la universitaria como nuevo ascensor social. Demasiados alcanzan los puestos de responsabilidad con el expediente vacío. Donde la vida les negó el mérito, la política les prestó un despacho. Y así llegan los titos Bernis o Santos Cerdán de turno, con corbata con el nudo mal hecho pero con la tarjeta de crédito premium que pagamos todos los españoles.

En esta semana se ha abierto la veda sobre el político impostor.

Los currículos tiemblan. Puente, el dedo acusador que mostró las mentiras de la diputada popular, tiene un máster en la Fundación Jaime Vera, que no es una universidad ni puede conceder créditos. Lo pone en la web de su ministerio como quien firma novelas. No dimitirá, ni aunque Tellado haga el pino y Feijóo la croqueta. En la política actual, muchos sospechamos que el que señala también suele ocultar miseria propia.

Usurpar el saber es una forma de corrupción. Si la política ya no exige verdad ni mérito, el ciudadano queda huérfano. El impostor no sólo miente al electorado, pervierte el pacto democrático. Hoy nos gobiernan en todas las administraciones quienes no pasarían un sencillo examen de acceso a sus propios cargos. El que se inventa su currículo, mañana reescribirá la historia.