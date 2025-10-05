Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sánchez e Irene Montero se saludan en un acto del anterior Gobierno. Efe
Entre Líneas

Achique de espacios en la izquierda

La radicalización de Podemos para salvar el proyecto del naufragio político y la estrategia de movilización 'progresista' de Sánchez auguran semanas de alto voltaje

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

No hará Presupuestos, pero Pedro Sánchez no va a tirar la toalla aunque llegue famélico a 2027. El conflicto de la flotilla que se dirigía ... a Gaza, interceptada por las fuerzas armadas de Israel y cuyos integrantes serán extraditados a sus países de origen, ha puesto de relieve los límites que atenazan a la llamada 'mayoría de investidura'. La forma y el fondo de Podemos ha sorprendido por su beligerancia agresiva contra el presidente del Gobierno al colocarse tácitamente en la bancada de la oposición, Sus exigencias -incluso con la amenaza de tumbar el real-decreto sobre el embargo de armas a Israel- amenazan con colapsar la legislatura, aunque no vayan a llegar a dar el paso de apoyar una moción de censura auspiciada por el PP y Vox.

