Sin hacerlo a caso hecho, porque la edad sólo es un número, ya que lo que importa es la actividad, el trabajo bien hecho y ... la vitalidad (eso lo decimos, claro, todos los que pasamos de 60…), todos los protagonistas de estos Horizontes tienen más de 80 años. Bien se puede decir que viendo lo que hacen y cómo lo hacen todos ellos, 80 años no son nada, que no es el estribillo de una canción, pero podía serlo perfectamente. Parecen muchos años, pero no; se puede ser joven con 80 años y viejo con 40... Hay muchos ejemplos, empezando por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que goza, además, como todos los que conforman estos Horizontes, una envidiable salud que se decía en tiempos pasados y un trabajo incansable.

Hay muchos más ejemplos, Antonio Villanueva, al que ya citamos la pasada semana, conocido asesor malagueño, protagonista de páginas históricas de la industria local, quien como un peregrino más estuvo hace unos días Vaticano arriba, Vaticano abajo… O Francisco Fernández Verni presidente nacional de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor José Ortega Munilla, quien repite como co-director del que sin duda es el curso de verano relacionado con el ejército, el que organiza la UMA que este año se celebrará los días 10 y 11 de julio, con la presencia, confirmada, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat, entre otros altos cargos militares de nuestro país… Pero hay muchos más protagonistas. Todos ellos, además, son dignos de recoger en una publicación que recuerde la Málaga que han conocido (y construido, cada uno a su manera) a los que hemos podido ser sus hijos, nietos o bisnietos, y que tanto bien haría. La memoria colectiva de un pueblo se edifica en las historias de los mayores, que, además de su conocimiento, nos aportan uno de los valores que más se deberían de valorar y tener en cuenta: la experiencia.

Hemos hablado del alcalde, y no sería justo no reseñar un hecho presenciado por estos Horizontes: su aclamado paseo por las calles imperiales colindantes al Coliseo de Roma… antes y después del paso del trono de la Esperanza. No sé si somos conscientes de la trascendencia de lo que ocurrió en la capital de Italia, pero fue increíble, lo mismo que impactó el paseo triunfal entre vítores y aplausos de Paco de la Torre por calles como la Vía del Circo Massimo, punto álgido del recorrido procesional, repleto de público, que me imagino no todos eran malagueños. La popularidad del primer regidor está fuera de toda duda.

Unos días antes de Roma, y miren que se quedó con las ganas de ir, Francisco Fernández Verni (82 años), junto a Álvaro Mendiola, entregaba ya cerrado el programa del curso de verano 'Ejército y sociedad III' que se celebrará en el Rectorado los días 10 y 11 de julio y que tendrá una participación estelar, con los más importantes cargos militares de nuestro país. 'El Ejército y el nuevo orden mundial' será el tema tratado, y nunca mejor elegido, en este curso que está patrocinado por la Fundación Unicaja, y que está avalado por la masiva presencia de alumnos. Eugenio Luque, director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y la subdirectora, Macarena Parrado, recibieron a Verni y a Mendiola, quienes le detallaron el desarrollo de lo que serán dos interesantes jornadas.

Mendiola, Luque, Verni y Parrado, en la FGUMA. Santiago interviene enel homenaje de su pueblo. Placa a Evaristo Guerra ensu casa de las Navas F. Lorenzo | SUR

Muchos de los ponentes que llegan a los cursos de verano que se celebran en Málaga gustan de disfrutar de un 'pescaíto' frito y unos espetos en una de las zonas más emblemáticas de las playas malagueñas, Pedregalejo, donde, por desgracia, cada vez quedan menos chiringuitos herederos directos de los merenderos de toda la vida… La 'milla del espeto y el boquerón', bautizada así una inolvidable tarde por una de las personas con más ingenio de este país, Alfredo Landa, se nos está quedando sin apellidos históricos, como El Cabra o El Lirio… menos mal que ahí sigue, 'remando' contra viento y marea, el histórico Morata, que en su día fundara otro inolvidable, Antonio Morata… Hoy en sus fogones, friendo el 'pescaíto' como pocas saben hacerlo, sigue al frente la gran Juana Rodríguez, viuda de Antonio, mientras que sus hijos Nono y César Morata siguen al frente del negocio, uno de los merenderos-chiringuitos más tradicionales de Málaga, y que ojalá perdure muchos años, porque entre las franquicias y lo que no son franquicias, nos estamos quedando sin las señas de identidad de unos tiempos que hemos vivido todos los que peinamos canas.

La Málaga de hoy, triunfante, bulliciosa, incluso por momentos agobiante, no puede ni debe olvidar lo que fue su antepasado más directo, ese en el que a los turistas había que atraparlos con un lazo y que se hizo a base de mucho esfuerzo y de muy pocos medios. Mérito tenemos (Málaga), sin duda, pero no por ello podemos no mirar atrás. Pues eso, que ahí sigue 'la Juani' haciendo esos boquerones al limón o un pulpito frito insuperable, con su también eterna María Ortiz, o las 'nuevas incorporaciones' como Nissrine y Yamani. Y un recuerdo para Antonio, y para José Antonio (con su purito siempre en los labios), y un aplauso para Nono y César Morata que siguen manteniendo los 'moratitas' (con turrón de Lauri, claro) como el postre por excelencia, y si no (ojalá pudiera) que se lo pregunten a Alfredo Landa…

Ampliar Juana Rodríguez, con sus dos hijos, Nono y César, en la cocina del histórico chiringuito Morata. F. Lorenzo

También cruzó la barrera de los 80 (ha cumplido 86) otro personaje mítico no sólo de Marbella, sino de la gastronomía andaluza y española como es Santiago Domínguez, quien ha pasado un fin de semana en sus tierras castellanas de esos que no sólo no se olvidan sino que te inyectan un chute de vitalidad alucinante. Allí, digo, en Vadocondes (Burgos), donde Santiago vio la luz por primera vez, se ha inaugurado un museo que lleva su nombre con multitud de recuerdos, regalos y objetos coleccionados por el empresario a lo largo de su dilatada vida profesional desarrollada prácticamente en Marbella. Junto a la felicidad por lo que ha sido un justo homenaje a Santiago de su pueblo (se inauguró una calle con su nombre, se descubrió una placa en la casa donde nació y recibió un homenaje de la localidad en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción). Fue sin duda un gran día para Santiago. Lo mismo que fue un gran día, con gran discurso incluido, para el gran Cristóbal Toral (86 años), uno de los mejores pintores españoles contemporáneos, que ya es de la Academia de San Telmo.

Y terminamos por Las Navas del Marqués, que le dio otro homenaje al pintor veleño Evaristo Guerra que a sus 81 años sigue en plena producción. Y es que esta localidad quiso perpetuar para la historia a aquellos personajes destacados de la cultura y de la sociedad, nacidos o no en el pueblo, que vivieron en el mismo, algo que hizo durante 12 años Evaristo con su familia. Han sido unos Horizontes cargados de vida y de ilusiones. Porque no lo olviden, 80 años no son nada…