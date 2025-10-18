Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rotonda

Eran las 19:37...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Alas 19:37 de la tarde, en una jornada que prometía más arte que despedidas, José Antonio Morante de la Puebla sorprendió al mundo del ... toreo con una de esas noticias que causan conmoción cuando suceden: su retirada. Ni los más cercanos al diestro sevillano lo esperaban. En plena plaza de Las Ventas, con el público en pie y la emoción todavía suspendida en el aire, Morante anunció lo impensable con un gesto tan simbólico como torero: al cortarse la coleta hacía pública su decisión de colgar el traje de luces. Y lo hizo a su manera, sin discursos grandilocuentes, con la elegancia y el misterio que siempre le envolvieron, dejando tras de sí una estela de silencios, lágrimas y ovaciones: en el centro del ruedo, en el punto mágico del albero, se cortó la coleta...

diariosur Eran las 19:37...