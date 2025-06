Juanma Moreno admite que «será difícil» acudir a la Conferencia de Presidentes

La Conferencia de Presidentes va camino de no celebrarse. Al menos, con la presencia de Andalucía y del resto de las comunidades gobernadas por el ... Partido Popular. El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha admitido que será difícil acudir a la reunión, convocada para el próximo viernes en Barcelona, ya que a su criterio carece de orden del día.

Horas después de remitirle una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que solicitaba la inclusión de ocho nuevos puntos entre los temas a tratar en la Conferencia, entre ellos el de la financiación autonómica, Moreno recordó que esa iniciativa, que también adoptaron los otros presidentes autonómicos del PP, está amparada en la norma que rige el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes. «Hemos hecho lo que nos da la posibilidad el propio reglamento, que es que nos posibilita a las comunidades autónomas, cuando somos un número superior a diez, a solicitar un orden del día, que tiene que ser asumido, en este caso, por la secretaría de la Conferencia de Presidentes», dijo el presidente andaluz.

En esa línea subrayó que son muchos los gobiernos autonómicos que consideran que hay cuestiones de máxima actualidad que necesitan de un debate serio y riguroso, como «el caos ferroviario que estamos padeciendo especialmente en Andalucía, la financiación autonómica o »la falta de profesionales sanitarios«.

«Nosotros esperamos es que el Gobierno cumpla con las normas vigentes, porque estamos muy acostumbrados a que el Gobierno no solamente no respete, sino que incumpla de manera sistemática y reiterada las normas», dijo el presidente, que aseguró que ahora mismo, a tres días de la celebración de la Conferencia no hay orden del día, ya que no se votó en la reunión preparatoria de la semana pasada.

«Sin orden del día, no puede haber Conferencia de Presidentes, y ahora a quien le toca y corresponde asumir la responsabilidad es al Gobierno«, dijo Moreno, que apuntó que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con las normas y atiende la petición del orden del día propuesto por los presidentes autonómicos, «las cosas se podrán desarrollar conforme a las normas establecidas y todo funcionará».

En su opinión, es el Gobierno el que tiene que resolver el problema que se ha creado. «El Gobierno nos debe responder lo antes posible, pero lo que espero y deseo es que se cumplan las normas», señaló.

Entre los temas que el Gobierno andaluz reclama que se aborden en la Conferencia de Presidentes figuran la reforma del modelo de financiación autonómica, la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda. También la inclusión en el capítulo de la vivienda de la lucha contra la ocupación y la inquiocupación, el debate sobre un nuevo plan energético, con más seguridad e inversiones técnicas en las redes y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón; el control de fronteras y política migratoria; las inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y la financiación del primer ciclo de educación infantil.