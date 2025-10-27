Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

La mayoría de encuestados prefiere que dimita o convoque elecciones. Catalá es la preferida para sustituirle

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:52

Comenta

La mayoría de los valencianos cree que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debería de presentar su dimisión. Así lo refleja la encuesta elaborada ... por GAD3 cuando se cumple un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia. Con todo, la peor noticia para el también líder del PP valenciano es que el desgaste de su imagen es también mayoritario entre los votantes de su partido. El 61% también cree que debería dejar el cargo y sólo el 15% considera que debería de volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  9. 9 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  10. 10 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir