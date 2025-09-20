Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede de Vodafone, en Madrid. EP

Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la violencia de género

Las mismas fuentes destacan que el sistema protege hoy a más de 4.000 víctimas en todo el territorio nacional

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:17

Fuentes de Vodafone España han señalado que el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género se encuentra plenamente operativo y que mantiene ... la continuidad del servicio y la seguridad de las mujeres bajo protección. La compañía recalca que su prioridad «ha sido y sigue siendo velar por la seguridad de las víctimas en todo momento».

