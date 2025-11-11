Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello. EP

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Los dos representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara baja anuncian su ausencia, que se suma a las de ERC, Bildu y Podemos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:29

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto institucional por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, que se celebrará el ... 21 de noviembre. Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso (la vicepresidenta tercera Esther Gil de Reboleño y el secretario primero Gerardo Pisarello) han anunciado este martes que no acudirán a esta cita, que se celebrará en la Cámara baja, unas ausencias que se suman a las ya anunciadas de ERC, Bildu y Podemos, que no asisten a los actos organizados por la Casa Real.

