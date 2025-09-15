Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso EFE

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

El titular de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio»

EP

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que le «preocupa» y le «ocupa» la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión ... 2026. «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión», ha defendido.

